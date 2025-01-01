Меню
Александр Зельдович
Награды
Награды и номинации Александр Зельдович
Alexander Zeldovich
О персоне
Фильмография
Спектакли
Новости
Награды
Награды и номинации Александр Зельдович
Венецианский кинофестиваль 2000
Cinema of the Present - Lion of the Year
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 2021
Полнометражный фильм
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 2001
Полнометражный фильм
Номинант
