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S.N.U.F.F.
S.N.U.F.F.
S.N.U.F.F., 2019
2019 / Россия
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Жанр:
фантастика
боевик
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Факты
О фильме
- экранизация романа Виктора Пелевина
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Постапокалиптическая сатира о двух враждующих странах.
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Год выпуска
2019
Режиссер
Виктор Гинзбург
Все актеры и съемочная группа
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