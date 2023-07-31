Тобин Белл начинает новую смертельную игру в трейлере «Пилы 10»

Действие нового фильма разворачивается в промежутке между первой и второй частями серии.

Студия Lionsgate представила трейлер фильма ужасов «Пила 10».

Действие развернется в промежутке между событиями первой и второй частей франшизы. По сюжету, Джон Крамер (Тобин Белл) отчаянно ищет способ излечиться от рака. Узнав о новой экспериментальной процедуре, дающей невероятные результаты, он отправляется в Мексику и проходит лечение. Однако вскоре выясняется, что вся операция была лишь обманом хитроумных мошенников, которые безнаказанно обворовывают больных людей. Смирившись с жестокой правдой, Крамер решает покарать своих обидчиков, устроив для них очередную кровавую игру на выживание.

В картине также снялись Стивен Брэд, Сюнневе Макоди Лунд, Майкл Бич и другие актеры. Белл вернулся к роли Крамера после шестилетнего перерыва: в последний раз он играл маньяка в «Пиле 8» (2017). Кроме него, в серию вернулась Шоуни Смит, которая вновь исполнила роль помощницы Пилы, Аманды Янг.

Режиссером фильма выступил Кевин Гротерт, ранее работавший над «Пилой 6» и «Пилой 3D». Сценарий написали Джош Столберг («Пираньи 3D») и Пит Голдфингер («Пила: Спираль»).

Премьера «Пилы 10» состоится 27 сентября.