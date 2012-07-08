В центре событий оказывается персидский заключенный, который отправляется на поиски своего погибшего брата. Ему оказывает помощь группа неудачников. Таким образом, проклятый собственной бабушкой за проявленную неосторожность, повлекшей за собой гибель брата, Синдбад отправляется в плавание на корабле под названием «Провиденье». Столкнувшись со штормом, Синдбад и его команда объединяются перед лицом опасности. Синдбаду предстоит столкнуться со множеством испытаний, чтобы избавиться от проклятия и примириться с собственной судьбой.