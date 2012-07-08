Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Синдбад
1 постер
Рейтинги
7.8 Рейтинг IMDb: 6.3
Оцените
Киноафиша Сериалы Синдбад

Синдбад (2012 - 2012)

Sinbad 18+
Год выпуска 2012
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал Sky1
Продолжительность сериала 8 часов 36 минут
О чем сериал

В центре событий оказывается персидский заключенный, который отправляется на поиски своего погибшего брата. Ему оказывает помощь группа неудачников. Таким образом, проклятый собственной бабушкой за проявленную неосторожность, повлекшей за собой гибель брата, Синдбад отправляется в плавание на корабле под названием «Провиденье». Столкнувшись со штормом, Синдбад и его команда объединяются перед лицом опасности. Синдбаду предстоит столкнуться со множеством испытаний, чтобы избавиться от проклятия и примириться с собственной судьбой.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Нэвин Эндрюс
Нэвин Эндрюс Akbari
Джанет Сузман
Джанет Сузман Safia
Эллиот Кауэн
Эллиот Кауэн Gunnar Halfdanarson
Таппенс Мидлтон
Таппенс Мидлтон Tiger
Марама Корлетт
Марама Корлетт Rina
Димитрий Леонидас Anwar Shavani
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Синдбад - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2012, 12 эпизодов
 
Кадры из сериала
Related video
Ответьте на вопросы теста, а мы угадаем ваш главный недостаток
Седой «шарпей»: Меньшикову всего 62 года, а он выглядит как старец
Последняя песенка спета: что тщательно скрывают о состоянии Пугачевой
Сравнить можно только с собакой: Талызина звонко припечатала Ахеджакову
«Отвратительная»: народная артистка опозорилась на известном шоу
Саша Белый выжил после финала «Бригады»: вот в каком известном фильме его показали
Дети выросли непохожими на главного «бугая» российского кино: вот как они выглядят
Его обожали все дети в СССР: клоун Андрюша перед смертью совсем сдал
3 знака Зодиака, которые сделают вид, что вас не существует, если вы обидите их
Копия звездной бабушки: вот как расцвела любимая внучка Бабкиной
Не устоял: избранницей Ефремова оказалась дама со скандально известной фамилией
Бегите без оглядки: эти фразы выдают скупердяев уже на первом свидании
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше