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Киноафиша Сериалы Черная стрела

Черная стрела (2006 - 2006)

La Freccia nera 18+
Год выпуска 2006
Страна Италия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 30 минут
Продолжительность сериала 9 часов 0 минут

О чем сериал

Действие происходит в Северной Италии XV века. Идет война между дворянами, поддерживающими германского императора, и сторонниками власти папы. Благородные разбойники из отряда «Черная стрела» держатся в стороне от войн знати: они борются с несправедливостью с любой стороны, но и им придется выбирать, кого поддержать. Марко ди Монфорте и Джованна Бентивольо, кажется, обречены быть врагами, но их судьбы оказываются неразрывно связаны. Юным влюбленным сложно отличить друзей от врагов, но когда, благодаря людям из «Черной стрелы», Марко узнает правду о смерти своего отца, он окончательно попадает в мир взрослых.

В ролях
В ролях
Риккардо Скамарчио
Риккардо Скамарчио
Джейн Александр
Лука Кальвани
Лука Кальвани
Джулио Мария Беррути
Джулио Мария Беррути
Галатея Ранци
Галатея Ранци
Андреа Бруски
Андреа Бруски
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.3 IMDb
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Сезоны
Черная стрела - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2006, 6 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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