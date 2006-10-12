Действие происходит в Северной Италии XV века. Идет война между дворянами, поддерживающими германского императора, и сторонниками власти папы. Благородные разбойники из отряда «Черная стрела» держатся в стороне от войн знати: они борются с несправедливостью с любой стороны, но и им придется выбирать, кого поддержать. Марко ди Монфорте и Джованна Бентивольо, кажется, обречены быть врагами, но их судьбы оказываются неразрывно связаны. Юным влюбленным сложно отличить друзей от врагов, но когда, благодаря людям из «Черной стрелы», Марко узнает правду о смерти своего отца, он окончательно попадает в мир взрослых.