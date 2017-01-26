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Джокер, 2017

2017 / Россия
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Перед вами фильм дебютантов Сергея Каурых и Сергея Охотина - «Джокер». Главные роли в картине также исполнили начинающие актёры или актёры эпизодов, среди которых Дарья Щербакова, Дальвин Щербаков («Пари на любовь»), Дмитрий Гриневич, Андрей Охотин и другие.

В центре сюжета ленты «Джокер» окажется молодой парень по имени Максим Салютов. Он стремительно движется по карьерной лестнице, более того, встречает девушку своей мечты - прекрасную Лёлю. И даже принадлежность к разным общественным слоям не становится для них помехой. Однако тут приходит время для вмешательства родственников. А Максиму есть что скрывать...

- Фильм основан на рассказах Антона Чехова. В основе сюжета лежит рассказ «Женщина и предрассудки»

- Изначально фильм планировался как короткометражка

- Исполнительница роли Глаши была найдена в музее Бахрушина. Она работала там научной сотрудницей

- В картине есть элементы анимации. Режиссёр Александр Каурых работал на студию Disney и на других ведущих компаниях на рынке мультипликации

- Маму главной героини Лёли сыграла её настоящая мама - актриса Наталья Ковалёва, а роль Жоржа сыграл отец Дальвин Щербаков, он же отец Дарьи Щербаковой 

- Фильм снимался в доме-музее М.Н. Ермоловой, расположенном в Москве 

- Фильм «Джокер» участвовал во множестве мировых и российских кинофестивалей, среди которых Первый Уральский открытый фестиваль российского кино, 5-ый международный кинофестиваль в городе Саутгемптон, Los Angeles Cinema Festival of Hollywood, Первый Красноярский Международный кинофестиваль и The Great Indian Film and Literature Festival

Максим Салютов, достойный всяческих похвал молодой человек, на взлете своей карьеры влюбляется в Лелю – девушку не своего круга. Максим собирается с духом, преодолевает робость и, безо всякой надежды, открывает Леле свое сердце. Ура! Она отвечает взаимностью. Невеста согласна, жених тоже согласен. Кажется, счастье близко. Но не тут-то было! Как всегда, вмешиваются родственники – близкие и дальние. Одних не устраивает социальное положение и происхождение жениха. Других все устраивает, но тут оказывается, что у самого Максима завалялся «скелет в шкафу». Скелет готов выпасть на всеобщее обозрение, чему немало способствует Вольдемар – приятель юных лет Максима. Вольдемар и есть тот самый дальний родственник, вступивший на скользкий путь шантажа. Никто не знает, чем бы закончилась эта история для Максима и Лели. Однако, в ход событий вмешивается Жорж – старый учитель и наставник Максима, а сам Максим, хоть и с трудом, но решается на еще одно трудное признание.

6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 2 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 26 января 2017
Премьера в мире 26 января 2017
Возраст 12+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Александр Каурых
Александр Каурых
В ролях
Олег Толкунов
Дарья Щербакова
Дарья Щербакова
Дмитрий Гриневич
Дмитрий Гриневич
Наталия Ковалева
Андрей Бажин
Андрей Бажин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Джокер 1 постер
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Джокер
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Экранизация рассказа Чехова «Женщина без предрассудков» –  фильм «Джокер», едва появившись, уже получил внушительное количество наград. На Голливудском Фестивале Кинофильмов в Лос-Анжелесе картина получила целых пять наград: за режиссерскую работу, за лучшую мужскую роль, за лучшую женскую роль, за лучшую операторскую работу и как лучший игровой фильм. Роль Вольдемара (Дмитрий Гриневич) заслужила одобрение на Пятом Международном кинофестивале в городе…
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