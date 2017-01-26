Джокер, 2017

Перед вами фильм дебютантов Сергея Каурых и Сергея Охотина - «Джокер». Главные роли в картине также исполнили начинающие актёры или актёры эпизодов, среди которых Дарья Щербакова, Дальвин Щербаков («Пари на любовь»), Дмитрий Гриневич, Андрей Охотин и другие.

В центре сюжета ленты «Джокер» окажется молодой парень по имени Максим Салютов. Он стремительно движется по карьерной лестнице, более того, встречает девушку своей мечты - прекрасную Лёлю. И даже принадлежность к разным общественным слоям не становится для них помехой. Однако тут приходит время для вмешательства родственников. А Максиму есть что скрывать...