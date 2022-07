Джокер, 2017

- Фильм основан на рассказах Антона Чехова. В основе сюжета лежит рассказ «Женщина и предрассудки»

- Изначально фильм планировался как короткометражка

- Исполнительница роли Глаши была найдена в музее Бахрушина. Она работала там научной сотрудницей

- В картине есть элементы анимации. Режиссёр Александр Каурых работал на студию Disney и на других ведущих компаниях на рынке мультипликации

- Маму главной героини Лёли сыграла её настоящая мама - актриса Наталья Ковалёва, а роль Жоржа сыграл отец Дальвин Щербаков, он же отец Дарьи Щербаковой

- Фильм снимался в доме-музее М.Н. Ермоловой, расположенном в Москве

- Фильм «Джокер» участвовал во множестве мировых и российских кинофестивалей, среди которых Первый Уральский открытый фестиваль российского кино, 5-ый международный кинофестиваль в городе Саутгемптон, Los Angeles Cinema Festival of Hollywood, Первый Красноярский Международный кинофестиваль и The Great Indian Film and Literature Festival