«Джокер»: Рецензия Киноафиши

Новая жизнь рассказа Чехова в механической иллюзионе

Экранизация рассказа Чехова «Женщина без предрассудков» – фильм «Джокер», едва появившись, уже получил внушительное количество наград. На Голливудском Фестивале Кинофильмов в Лос-Анжелесе картина получила целых пять наград: за режиссерскую работу, за лучшую мужскую роль, за лучшую женскую роль, за лучшую операторскую работу и как лучший игровой фильм. Роль Вольдемара (Дмитрий Гриневич) заслужила одобрение на Пятом Международном кинофестивале в городе Саусгемтон. Специальный приз «Литературной газеты» с 17-го Международного телекинофорума «Вместе!», диплом первой степени и приз зрительских симпатий с Первого Красноярского Международного кинофестиваля, главный приз с Международного фестиваля «Кино и Литература» в индийском городе Гургаон: с таким внушительным багажом «Джокер» смело выходит в прокат. Маленький ироничный рассказ Антоши Чехонте в киноадаптации превратился в сатиристическое полнометражное жизнеописание истории Максима Кузьмича Салютова (Олег Толкунов) и Лели (Дарья Щербакова).

Кадр из фильма «Джокер»

Тогда как большая часть отечественной киноиндустрии поглощена бесплодными попытками угнаться за американским форматом, Александр Каурых и Сергей Охотин идут другим путем, возвращаясь к самым истокам кино – театру. Создатели «Джокер» называют не иначе как «механической иллюзионой». Предваряющие каждый эпизод механистические заставки-синопсисы выступают заменой антракту, заметна тщательная проработка роли каждым актером, привыкшим, что внимание зрителя в большинстве своем стихийно и неуправляемо, а вкрапление нарочито разговорного лексикона между литературными высокопарными фразами и акцентированная сценичность выделяют фильм посреди последних новинок отечественного кино.

Кадр из фильма «Джокер»

Оператор Алексей Петрушкевич искусно объединяет все возможности как кино, так и театра. Акцент игрой света и тени на напряженных от возмущения мышцах лица Дарьи Щербаковой – пожалуйста, вовлечение элементов интерьера в актерскую игру – сколько угодно, ненавязчивое изменение положение реквизита ради наглядности ракурса - почему бы и нет? Экранизация позволяет передать без слов то, что будет сокрыто от зрителя за нагромождением обязательных предметов на сцене, и Петрушкевич в полной мере использует любую такую возможность. Меньше минуты экранного времени занимает то, что на печатных страницах расписывается в целый абзац авторской речи; оператор не гнушается и вовсе откровенного креатива ради визуализации, к примеру, маленькой подлой души Вольдемара или же романтизации Максимом своей возлюбленной.

Кадр из фильма «Джокер»

Столь явное вовлечение камеры в процесс повествования хорошо оттеняет нарочито театрализованную игру актеров. Решение Вячеслава Ткача, выбравшего в качестве музыкального оформления вальс Глазунова и «Испанскую польку» Рахманинова, добавляет атмосферности, дополняет декорации дома-музея Марии Николаевны Ермоловой, в котором и происходит большая часть действий.

Персонажи, характеры которых едва ли были удостоены строчки в рассказе Чехова, в «Джокере» в полной мере раскрывают себя. Скованная дворянскими предрассудками и требованиями этикета Лидия Андреевна (Наталья Ковалева) дочери желает самой лучшей участи, искренне беспокоится о том, что Леля слишком много читает и, того и гляди, в финансы полезет наперекор мужниной воле. Актрисе удалось создать образ чопорной, но доброй матери. Ее муж, Григорий Павлович (Андрей Бажин), на первый взгляд кажется простоватым и неглубоким человеком, питающим слабость к алкоголю и перспективным молодым людям. В женихе превыше благородного происхождения он ценит ум, трудолюбие и спортивность «как у настоящего англичанина», а также перспективное будущее. Григорий Павлович искренен в своих словах и желанию помочь избраннику Лели сыскать милость будущей тещи.

Кадр из фильма «Джокер»

С технической точки зрения, Толкунову есть чему поучиться в мастерстве актерской игры у семьи Щербаковых. Но, вместе с тем, его дебют можно смело называть удачным. Простая и немного неловкая игра хорошо раскрывает характер Максима Салютова в сценах, когда он чувствует себя явно не в своей тарелке, контрастируя с более порывистой, своенравной Лелей. Максим – добрый, сильный и терпеливый, но, при случае, и на место поставить может. Однако химия, которую создает весь актерский состав или же отдельная игра Толкунова и Щербаковой, неожиданно проигрывает сценам Вольдемара и Максима, на которых, как кажется, и концентрируется внимание сюжета. Признание и метания главного героя между выбором – быть ли бубновым королем или остаться джокером-шутом? – то, что было, по сути, задумано самим Чеховым, по эмоциональности и наглядности отступает на второй план по сравнению с собственными находками сценаристов и режиссеров Каурых и Охотина. Сцена признания тускнеет по сравнению со сценами разборок между старыми приятелями. Максим заметно оживляется с появлением Вольдемара на экране: Толкунов и Гриневич отлично сработались, перетянув на себя весь фокус внимания зрителя.

Кадр из фильма «Джокер»

«Лучше быть в цирке клоуном, чем в жизни» - просто заявляет нам фильм на довольно наглядном примере, странным образом образуя кольцевую композицию, в которой с повторением фразы «а вы, оказывается, знакомы!» обозначается смена ролей Максима и Вольдемара с клоуна на члена семьи.

Как быть оригинальным во время первой брачной ночи? Что же было после «Женщины без предрассудков»? Что бы произошло, признайся Максим до самой свадьбы, и будь Леля старых нравов? Рассказ молодого Чехова, несомненно, получает достойную вторую жизнь в «Джокере», находке для любителей качественной сатиры и юмора, а также историй, где добро побеждает зло.

Потапова Галина

В прокате с 26 января 2017 года

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