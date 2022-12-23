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Аэропорт со служебного входа Аэропорт со служебного входа
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Aeroport so sluzhebnogo vkhoda

Аэропорт со служебного входа, 1987

1987 / СССР
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме
Аэропорт большого областного города. Одна из обычных, хотя и чрезвычайно опасных ситуаций становится серьезным испытанием для главных героев картины — начальника смены Тужина и начальника аэродромной службы Мягкова.
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 1987
Режиссер
Борис Яшин
В ролях
Петр Щербаков
Петр Щербаков
Дальвин Щербаков
Дальвин Щербаков
Георгий Юматов
Георгий Юматов
Алёна Охлупина
Сергей Чекан
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Аэропорт со служебного входа 1 постер
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«Аэропорт со служебного входа» в кинотеатрах

пт 23
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