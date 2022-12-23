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Аэропорт со служебного входа
Aeroport so sluzhebnogo vkhoda
Аэропорт со служебного входа, 1987
1987 / СССР
6.9
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Рейтинг IMDb: 6.9
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Жанр:
драма
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О фильме
Аэропорт большого областного города. Одна из обычных, хотя и чрезвычайно опасных ситуаций становится серьезным испытанием для главных героев картины — начальника смены Тужина и начальника аэродромной службы Мягкова.
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6.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность
1 час 26 минут
Год выпуска
1987
Режиссер
Борис Яшин
В ролях
Петр Щербаков
Дальвин Щербаков
Георгий Юматов
Алёна Охлупина
Сергей Чекан
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«Аэропорт со служебного входа» в кинотеатрах
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