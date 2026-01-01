Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Пегги Липтон
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Награды и номинации Пегги Липтон
Peggy Lipton
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Награды
Награды и номинации Пегги Липтон
Золотой глобус 1971
Лучшая актриса сериала (драма)
Победитель
Золотой глобус 1973
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 1972
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Золотой глобус 1970
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1972
Outstanding Continued Performance by an Actress in a Leading Role in a Dramatic Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1971
Outstanding Continued Performance by an Actress in a Leading Role in a Dramatic Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1970
Outstanding Continued Performance by an Actress in a Leading Role in a Dramatic Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1969
Outstanding Continued Performance by an Actress in a Leading Role in a Dramatic Series
Номинант
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