Элизабет Эшли
Награды
Награды и номинации Элизабет Эшли
Elizabeth Ashley
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Элизабет Эшли
Золотой глобус 1965
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 1991
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1965
Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Номинант
Золотая малина 1981
Худшая женская роль второго плана
Номинант
