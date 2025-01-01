Меню
Награды и номинации Элизабет Эшли

Elizabeth Ashley
Золотой глобус 1965 Золотой глобус 1965
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 1991 Primetime Emmy Awards 1991
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1965 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1965
Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Номинант
Золотая малина 1981 Золотая малина 1981
Худшая женская роль второго плана
Номинант
