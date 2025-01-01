Меню
Стив Харрис
Награды
Награды и номинации Стива Харриса
Steve Harris
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Стива Харриса
Primetime Emmy Awards 2000
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1999
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
