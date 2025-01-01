Меню
Награды и номинации Йоса Стеллинга

Jos Stelling
Награды и номинации Йоса Стеллинга
Каннский кинофестиваль 1975 Каннский кинофестиваль 1975
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1986 Венецианский кинофестиваль 1986
Venice Authors Prize - Special Mention
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1995 Венецианский кинофестиваль 1995
Golden Lion
Номинант
Темные ночи 2023 Темные ночи 2023
Лучший оператор
Победитель
ММКФ 1981 ММКФ 1981
Золотой приз
Номинант
