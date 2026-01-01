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Скоро в прокате «Драйв»
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Дженнифер Грей
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Награды и номинации Дженнифер Грей
Jennifer Grey
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Награды и номинации Дженнифер Грей
Золотой глобус 1988
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
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Перед посадкой картошке делаю «талию» по совету китайских агрономов: каждый куст ломится от клубней
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«Первый отдел» хорош, но зрители уже выбрали главную премьеру НТВ: «Расставаться с героями не планируем никогда!»
С 3 по 15 сентября — настоящий сериалопад: 8 громких проектов возвращаются с новыми сезонами — от «Джентльменов» до «Вавилон-Берлин»
HBO сели в лужу, а мы с ИИ прочли всего Мартина и придумали истинную концовку «Игру престолов»: Джона жалко
19 000 000 зрителей уже подсели на свежий сериал от Netflix — «начав, досмотрите каждую серию до конца» (даже если на часах уже 2 часа ночи)
Иностранцы пересняли советскую драму с Леоновым — рейтинг на «Кинопоиске» рухнул с 8.3 до 4.8: превратили в пошлую комедию
«Любовь и голуби», а также тесты: только фанаты ответят на 5 вопросов о комедии Меньшова
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