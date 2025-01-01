Меню
Награды и номинации Гила Беллоуза

Награды и номинации Гила Беллоуза
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Made for Television Movie
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 1999 Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2000 Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998 Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
