Персоны
Джессика Хауснер
Награды
Награды и номинации Джессики Хауснер
Jessica Hausner
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Джессики Хауснер
Каннский кинофестиваль 1999
Премия "Синефондасьон" - Специальное упоминание
Победитель
Премия «Синефондасьон»
Номинант
Каннский кинофестиваль 2023
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2019
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2014
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 2004
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 2001
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2009
Brian Award
Победитель
Competition
Победитель
Sergio Trasatti Award
Победитель
SIGNIS Award
Победитель
Golden Lion
Номинант
