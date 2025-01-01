Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Кристоф Оноре Награды

Награды и номинации Кристофа Оноре

Christophe Honoré
Награды и номинации Кристофа Оноре
Каннский кинофестиваль 2024 Каннский кинофестиваль 2024
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
 Квир-пальма
Номинант
Каннский кинофестиваль 2019 Каннский кинофестиваль 2019
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 2018 Каннский кинофестиваль 2018
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
 Квир-пальма
Номинант
Каннский кинофестиваль 2007 Каннский кинофестиваль 2007
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2006 Каннский кинофестиваль 2006
Премия C.I.C.A.E.
Номинант
Каннский кинофестиваль 2002 Каннский кинофестиваль 2002
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2014 Венецианский кинофестиваль 2014
Квир-лев
Номинант
 Venice Days Award
Номинант
Барон из «Бандитского Петербурга» оказался не выдумкой Бортко: вот история реального Горбатого, ставшего легендой криминала
Якен Хгар все продумал заранее: почему на самом деле он завербовал Арью в Безликие
5 сериалов, которые невозможно понять без разборов в Сети: закрученный сюжет и двойное дно для любителей поломать голову
Звезда «Игры престолов» сыграет главную роль в будущей приключенческой драме — она основана на всем известной легенде
Арест, пятнадцать лет, вот такой вот «Breaking Bad»: в основу «Во все тяжкие» легли истории реального Гудмана, Уайта и Фринга
Без Артема Колчина и Саши Белого: на Первом канале вышел новый «Бой с тенью» — вот что творится в сериале
«Не буду тратить время»: Басилашвили нашел веский повод никогда не включать «Мастера и Маргариту» Локшина — и дело не в сериале Бортко
«Шеф, все пропало!»: только выросшие на кино СССР вспомнят, чего не хватает на кадрах из 5 фильмов (тест)
Бейл «остановился в развитии», зато Аффлек...: великий Циммер выбрал лучшего Бэтмена всех времен — герою Нолана не поздоровилось
Аль Пачино почти отказался от одной из своих лучших ролей — но передумал и получил номинацию на «Оскар»
За границей сняли сериал про СССР и убийства: на IMDb ему дали больше 8 баллов — а в России назвали «низкобюджетной серостью»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше