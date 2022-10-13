«Нуучча»: Рецензия Киноафиши

XIX век. Еще не пережив страшное горе, пара вынуждена вернуться в настоящее. Здесь, в якутской тайге, они находятся в полном одиночестве и пытаются прокормить себя с помощью природы. На горизонте маячит зима, а еды не хватает уже сейчас. Мужчина отправляется к местному князю в надежде найти хоть какую-то работу или получить помощь, чтобы протянуть ближайшие месяцы. Мольбы оборачиваются лишь новыми проблемами. Ему приказывают забрать с собой русского арестанта, который теперь будет жить в его доме. «Гость» очень быстро осваивается на новом месте, понимает, как устроена власть в этих краях, и начинает устанавливать свои порядки.

Нууччей в фильме называют чужака. Это клеймо сразу становится именем для русского арестанта Кости. Кажется, его отвергает сама суть якутских лесов. Преступник моментально сваливается с горячкой и выживает лишь благодаря страху надзирателей. Где-то здесь стоит вспомнить самое начало и слова шамана, который оказывается уже дал нам все ответы. Понимание чужака определяется в картине не только происхождением, но и внутренним ощущением. Осознанием своего места в здешней иерархии. Нуччей может стать каждый. Единственным полноправным хозяином является только природа. Остальные мелкие и незначительные раздражители, смиренно ждущие уготованной участи. Сначала главный герой со своими проблемами, а в конце и целый народ, живущий в этих местах. Единственным, кто пытается мутить воду, становится русский, но и ему под силу пугать лишь местных.

«Нуучча» ощущается документальной картиной, экскурсией в прошлое тюркского народа с красивыми панорамами тайги. Без лишний слов фильму удается рассказывает о культуре и быте этих мест. Мы наблюдаем тонкую грань между природой и людьми, обряды шаманов, традиции и самое главное — другой взгляд на жизнь. Камера постоянно выхватывает какие-то незначительные детали и полностью смещает фокус на них, показывая процесс ухода за домом, поиск еды и готовку блюд. Документальность чувствуется в медитативном, размеренном ритме картине. Тут некуда спешить. Все происходит в моменте, здесь и сейчас, а планирование людей в этих местах ограничено сменой времен года и подготовкой к холодам.

Нуучча

Хотя чем глубже мы знакомимся с бытом, тем больше становится видна его отсталость и ограниченность, даже по тем временам. Нам показывают обреченность этих мест и погружают в состояние непроходимой тоски. Любые попытки обрести надежду с помощью духов, природы, законов, собственных навыков и человеческой логики оборачиваются катастрофой. Побеждает банальная сила и происхождение, способные внушать страх и трепет. Здесь на первый план выходит проблема колониализма и ущемления малых народов. Они живут здесь, лишь пока им позволяют. Где-то вдалеке постоянно маячит раздражитель в виде казаков, появление которых способно навести «новый порядок». Вот и получается, что у русского арестанта оказывается больше прав, чем у якутского князя. Полное подчинение превращает сам народ в чужаков.

В финале закольцовывается и сюжет семьи. Муж и жена меняются местами в ощущении собственной беспомощности. Оба смиренно принимают обстоятельства и делают выбор, последствия которого увидят лишь они. Для окружающих их жизнь так и останется незаметной. Так или иначе, все герои обретают себя и находят собственную судьбу. Последним, что мы увидим, будет природа и красочные панорамы. Здесь происхождение вновь теряет всякий смысл. «Нуучча» выглядит очень личным фильмом, трепетно относящимся к другой культуре и пониманию проблем людей, существующих на своеобразном отшибе.