444 миллиона и ни одной сцены с эффектами: этот российский фильм легко обошел «Дракулу» и «Зверопоезд», став №1 в прокате

Эта загадка не дает покоя зрителям уже 16 лет: откуда взялась курица в фильме «Мальчишник в Вегасе»

Самые громкие и яркие новинки осени 2025: 6 сериалов, что изменят ваше восприятие азиатского кино — не уснете до самого утра

«Не в ужасе, а в ступоре»: ИИ назвал 5 самых переоцененных экранизаций Кинга — под раздачу попали даже «Зеленая миля» с «Оно»

BBC показал смерть Шерлока как фокус — в книге все было куда мрачнее: Холмс умирал дважды, и в первый раз по-настоящему

Ни с Камбербэтчем, ни с Ливановым: эта история о Шерлоке такая мрачная, что экранизировать ее побоялись — реальный хоррор

«Зимородку» простили, а «Щербету» — нет: 4-й сезон только начался, а на 5-ом уже ставят крест — сериал загнали в угол

Сколько сезонов у «Моей геройской академии»: разложили все по порядку, чтобы вы не запутались — а еще показали тизеры финальной части (видео)

Игры с реальностью в духе Нолана: эти 5 фильмов, как и «Начало», хочется пересматривать — с первого раза все не понять

Герой из легендарного «Сияния» появится в новой экранизации Кинга: а вот Пеннивайза в сериал затащили чудом