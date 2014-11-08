Вот уже 8 лет Евгения часто видит во сне своего умершего сына, который просит его найти и забрать. Женщина не понимает, где ее реальная жизнь: здесь, с супругом и матерью, или там, в сновидениях, где сын тянет к ней руки. Всякий раз, когда малыш является к ней во сне, у нее из носа течет кровь. Эти сновидения дают Жене основание думать, что ее сын не умер на самом деле. Супруг и мать Жени встревожены. Они дают ей таблетки, чтобы убить в Жене тоску по ребенку. Но ощущение, что мальчик жив, крепнет в Жене день ото дня...