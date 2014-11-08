Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Зомби: Из Пусана в Гангнам" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Сон как жизнь
1 постер
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Сон как жизнь

Сон как жизнь (2014 - 2014)

Сон как жизнь 12+
Год выпуска 2014
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 2 часа 52 минуты
О чем сериал

Вот уже 8 лет Евгения часто видит во сне своего умершего сына, который просит его найти и забрать. Женщина не понимает, где ее реальная жизнь: здесь, с супругом и матерью, или там, в сновидениях, где сын тянет к ней руки. Всякий раз, когда малыш является к ней во сне, у нее из носа течет кровь. Эти сновидения дают Жене основание думать, что ее сын не умер на самом деле. Супруг и мать Жени встревожены. Они дают ей таблетки, чтобы убить в Жене тоску по ребенку. Но ощущение, что мальчик жив, крепнет в Жене день ото дня...

В ролях
В ролях
Татьяна Лютаева
Татьяна Лютаева
Тамара Миронова
Наталья Аринбасарова
Наталья Аринбасарова
Алеся Пуховая
Алеся Пуховая
Олег Ткачёв
Олег Ткачёв
Андрей Фролов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сон как жизнь - Сезон 1 Сезон 1
2014, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
Related video
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Приложение киноафиши