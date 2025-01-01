Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Серджио Кастеллитто
Награды
Награды и номинации Серджо Кастеллитто
Sergio Castellitto
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Серджо Кастеллитто
Каннский кинофестиваль 2017
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 2004
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2023
Pietro Bianchi Award
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2006
Best Actor
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1995
Best Actor
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1999
Cinema of the Present - Lion of the Year
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Не два часа, как говорили: Росс Даффер раскрыл продолжительность всех серий 5 сезона «Очень странных дел»
«Мосгаз. Розыгрыш» выходит на ТВ 20 октября: зрители успели посмотреть серии в интернете и поставили сезону 7,5
Но ведь он умер в финале «Наследия»!? В «Троне: Арес» вернулся совсем не тот Кевин Флинн
По просьбе Спилберга Кинг написал ужастик — и вы наверняка его пропустили: мини-сериал на 5 часов — выглядит почти как клон «Сияния»
«Подбросили монетку»: «Мимино» мог стать мюзиклом про девушку и трубача — пока Данелия не вспомнил старую байку
Понравился «Бар "Один звонок"»? Его создатель уже готовит еще один детектив с нотой юмора — фанаты «Сектора Газа» оценят (фото)
Шьямалан увидел идею для хоррора в игрушке — а все началось с «Барби»: от нового сериала ждут атмосферы в духе «Американской истории ужасов»
«А вот я слышал, что...»: любите советское кино — проверьте, какие байки о нем вы принимали за чистую монету все эти годы (тест)
«Даже нейронка сделала бы лучше»: 3-й сезон «Ванпанчмена» мощно ударил по… своему же рейтингу – 6.5 на IMDb за один «нюанс»
Если бы «Субстанцию» сняли про футбол: «Тот самый» с Уайансом не хватает с неба звезд – но я сходил в кино и не пожалел (наш обзор)
2 млн россиян уже «подсели» на эту новинку «Кинопоиска»: Петров в образе бомжа побил рекорд «Короля и Шута»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667