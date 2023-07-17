Жена проболталась, почему на самом деле Сафонов уехал в Израиль: причина устроит не всех

В прошлом году Кирилл Сафонов переехал в Израиль. Поклонники не обрадовались этой новости и ждали, когда же артист озвучит причину такого решения. Все карты раскрыла супруга звезды Александра Савельева. Сказанное ею разочаровало многих.

Звезда уточнила, что их связь с Израилем давняя. Впервые в этой стране певица побывала еще в 2009 году. Тогда она приехала, чтобы познакомиться с семьей будущего мужа.

Ранее исполнительница с возлюбленным и малолетним сыном дважды в год приезжали в Израиль, чтобы навестить родственников Сафонова, а заодно и побывать на Мертвом море. Савельева называет его своим местом силы и уверяет, что только ради этого им с супругом стоило обосноваться на Земле обетованной.

Выходит, что актер эмигрировал, чтобы быть ближе к семье, а заодно и жить поближе к морю. Такая причина не всем кажется веской. Многие полагают, что артист мог и дальше навещать родителей и поселиться где-нибудь на юге России, чтобы наслаждаться морским воздухом.