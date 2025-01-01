Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Шарунас Бартас
Награды
Награды и номинации Шарунаса Бартаса
Sharunas Bartas
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Шарунаса Бартаса
Каннский кинофестиваль 2005
Премия C.I.C.A.E.
Номинант
Каннский кинофестиваль 1997
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 1996
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2000
Best Film on the Relationship Man-Nature
Победитель
Golden Lion
Номинант
Берлинале 1992
Форум нового кино
Победитель
Форум нового кино
Победитель
Страницы ожили на экране и превратились в шедевры: 3 сериала 2025 года, основанные на культовых книгах
Зрители отнесли в кинотеатры 1 миллиард рублей за 12 дней, чтобы увидеть «Горыныча»: люди в восторге и от Петрова, и от сюжета – отзывы
Основано на реальных зверствах: 4 российских сериала, за которыми стоят настоящие маньяки — от Чикатило до Лебедя из Абакана
«Мальчик и птица» многим показался самым скучным и «пустым» аниме Миядзаки: раскопали скрытый смысл мульта и готовы доказать обратное
Кэндзяку, поплачь: фанаты выбрали самых ужасающих злодеев «Магической битвы» – без Дзего и Гето даже в топ-5
Эти 5 фильмов СССР идеальны для осеннего настроения: попробуйте угадать их по кадру (тест)
Все еще ждете новые серии? Продолжение «Киберслава» выйдет лишь в 2027 году, но это уже будет совсем не аниме
Косили как траву: финал «Аркейна» уничтожил остатки любимых героев — в общей сложности 15 персонажей не дожили до титров
Сбежал в Крым, избежал тюрьмы: жизнь реального Краба после «Лихих» достойна еще одного сериала – не угомонился даже «на пенсии»
Данелия высмеял нас с вами: философский смысл «Кин-дза-дза!» в СССР понимать не хотели даже цензоры
От дворцов к кланам: автор «Великолепного века» вернулся с новой историей — и зрители уже вынесли вердикт
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667