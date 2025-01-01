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Киноафиша Фильмы Судьба барабанщика

Судьба барабанщика

Sudba barabanshchika 18+
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О фильме

В жизнь Сережи Баташова, юного барабанщика пионерской организации, приходит беда. Его отца, инженера секретного завода, арестовывают за утерю документов. Виновная в этом мачеха выходит замуж и оставляет Сережу одного. Пользуясь доверчивостью предоставленного самому себе мальчика в квартире Баташовых обосновалась уголовно-шпионская организация. Представившись дальними родственниками мальчика они используют его в своих целях, заставляя знакомить их с сослуживцами его отца. Сережа не сразу разобрался в «добрых» людях…

Страна СССР
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1955
Премьера в мире 6 декабря 1955
Дата выхода
23 марта 1956 Россия 12+
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Sudba barabanshchika, A kisdobos, Das Schicksal des Trommlers, Rumpali, Sudbina dobošara, The Drummer's Fate, Судьба барабанщика
Режиссер
Виктор Эйсымонт
В ролях
Даниил Сагал
Сергей Ясинский
Алла Ларионова
Алла Ларионова
Андрей Абрикосов
Андрей Абрикосов
Виктор Хохряков
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.0
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
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