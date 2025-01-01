В жизнь Сережи Баташова, юного барабанщика пионерской организации, приходит беда. Его отца, инженера секретного завода, арестовывают за утерю документов. Виновная в этом мачеха выходит замуж и оставляет Сережу одного. Пользуясь доверчивостью предоставленного самому себе мальчика в квартире Баташовых обосновалась уголовно-шпионская организация. Представившись дальними родственниками мальчика они используют его в своих целях, заставляя знакомить их с сослуживцами его отца. Сережа не сразу разобрался в «добрых» людях…
|23 марта 1956
|Россия
|12+