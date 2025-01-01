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Киноафиша Фильмы Партийный билет

Партийный билет

Partiynyy bilet 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна СССР
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1936
Премьера в мире 7 апреля 1936
Дата выхода
7 апреля 1936 Россия
16 июля 1936 США
Производство Мосфильм
Другие названия
Partiynyy bilet, Anna, Anka, Legitymacja partyjna, O Cartão do partido, Párttagsági könyv, Party Membership Card, Unter falschem Namen, Партийный билет
Режиссер
Иван Пырьев
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 11 голосов
6.9 IMDb
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