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Партийный билет
Партийный билет
Partiynyy bilet
18+
Напомним о выходе в прокат
криминал
драма
Страна
СССР
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
1936
Премьера в мире
7 апреля 1936
Дата выхода
7 апреля 1936
Россия
16 июля 1936
США
Производство
Мосфильм
Другие названия
Partiynyy bilet, Anna, Anka, Legitymacja partyjna, O Cartão do partido, Párttagsági könyv, Party Membership Card, Unter falschem Namen, Партийный билет
Режиссер
Иван Пырьев
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
6.7
Оцените
11
голосов
6.9
IMDb
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