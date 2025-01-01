Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Терри Джордж Награды

Награды и номинации Терри Джорджа

Terry George
Награды и номинации Терри Джорджа
Оскар 2012 Оскар 2012
Лучший игровой короткометражный фильм
Победитель
Оскар 2005 Оскар 2005
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 1994 Оскар 1994
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Каннский кинофестиваль 1996 Каннский кинофестиваль 1996
Золотая камера
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1994 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1994
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2004 Кинофестиваль в Торонто 2004
Приз зрительских симпатий
Победитель
Это аниме не зря называют японским «Великолепным веком»: вот только там все наоборот — место Хюррем занял молодой наложник
Будет всего 8 серий: этот турецкий сериал стал одним из самых ожидаемых – ждем не дождемся его выхода!
3 свежих фильма для нескучного вечера – актер из «Лихих» в одном из них: на любой вкус и цвет
Не город, а ядерная пустошь: в «Магической битве» наконец-то показали, что стало с Токио после гибели Годжо Сатору (фото)
«В этом нет смысла»: за что звезда «Гладиатора» осуждает сиквел – фильму пришлось кое-что потерять, чтобы собрать $462 млн
«Это, конечно, не “Анора”»: «Киноафиша» называет худший и лучшие фильмы с Юрой Борисовым (и объясняет, что не так с его Пушкиным)
Кроме «Невского», Паламарчук сыграл еще в 6 детективах: у №1 рейтинг 8.0 – зрители удивлены «настолько качественному продукту»
Снят 100 лет назад, а рейтинг до сих пор 7.9: легендарный фильм СССР возвращается в кинотеатры – с той же душой, но картинка круче
Джек Воробей? Ня-кавай, Джек Воробей! Джонни Депп должен появиться в «Ван-Пис», и в аниме его уже «затизерили» (фото)
«Рыцарь семи королевств» наконец-то закроет сюжетную дыру вселенной «Игры престолов»: «Дом дракона» пытался, но сделал только хуже
«Каждый кадр – эстетическое наслаждение»: 3 фильма помогут скоротать ожидание нового «Аватара» – визуал и масштаб тоже на уровне
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше