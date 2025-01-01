Меню
Терри Джордж
Награды
Награды и номинации Терри Джорджа
Terry George
Награды и номинации Терри Джорджа
Оскар 2012
Лучший игровой короткометражный фильм
Победитель
Оскар 2005
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 1994
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Каннский кинофестиваль 1996
Золотая камера
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1994
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2004
Приз зрительских симпатий
Победитель
