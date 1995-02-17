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Джон Ховард
John Howard
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Персоны
Джон Ховард
Джон Ховард
John Howard
Дата рождения
14 апреля 1913
Возраст
81 год
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
17 февраля 1995
Карьера
Актер
Место рождения
Кливленд, Огайо, США
Популярные фильмы
7.9
Потерянный горизонт
(1937)
6.0
Бульдог Драммонд в Африке
(1938)
Фильмография Джон Ховард
Жанр
Все
Драма
Криминал
Мистика
Приключения
Фэнтези
Год
Все
1938
1937
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
6
Бульдог Драммонд в Африке
Bulldog Drummond in Africa
приключения, криминал, мистика
1938, США
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7.9
Потерянный горизонт
Lost Horizon
приключения, криминал, драма, фэнтези
1937, США
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