Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Дэвид Митчелл
Награды
Награды и номинации Дэвида Митчелла
David Mitchell
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Дэвида Митчелла
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Best Comedy Performance
Победитель
Best Comedy Programme
Номинант
Best Comedy Programme
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Best Comedy Programme
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021
Entertainment Performance
Номинант
Entertainment Performance
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
Outstanding Entertainment Performance
Номинант
BAFTA 2017
Лучший комедийный актёр
Номинант
BAFTA 2011
Лучший комедийный актёр
Номинант
BAFTA 2010
Лучший комедийный актёр
Номинант
Best Comedy (Programme or Series)
Номинант
Best Comedy (Programme or Series)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Best Comedy Performance
Номинант
25 лет ожидания прошли зря: Наталья Орейро четко ответила на вопрос о продолжении «Дикого ангела» — к огорчению фанатов
Толкин прямо называл виновника смерти Голлума в «Возвращении короля»: это имя он указал в письме №246
«Я в ужасе спрятался под креслом кинотеатра»: в детстве Кристофер Нолан не смог даже досмотреть этот культовый диснеевский мультик
Любимый фильм – как у Обамы, а еще он обожает мелодрамы: эти 6 картин Дональд Трамп смотрит каждый год – в списке 5 шедевров и 1 кринж
Лучший старт 2025-го: первые серии этого криминального триллера получили 9+ баллов на IMDb — не зря ждали два года
До «Аватара 3» Кэмерон снял еще один фильм и сериал про на’ви: смотрели от силы тысячи фанатов, хотя там раскрыли историю Пандоры
Опять «триста тридцать пять»: всю «глубину глубин» этой шутки из фильма ДМБ понимают лишь знатоки российских законов – вы из таких?
Усть-Марсианск, Юпитербург и Киберпатрики: ради съемок «Кибердеревни» создатели преодолели тысячи км, но Землю не покидали
Сняты в 90-х, но хороши до сих пор: 5 фантастических сериалов с рейтингом не ниже 7 – №1 стоит «наравне с "Вавилоном-5"»
Ничего не планируйте на 27-29 ноября: стриминги подарят сразу 6 мощных премьер – от отечественного «Дандадана» до комедии с Мадяновым
Султан Сулейман никогда не любил Хюррем по настоящему: одна сцена в «Великолепном веке» подтверждает это раз и навсегда
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667