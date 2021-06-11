«Райское местечко» — новое драматическое шоу, сюжет которого разворачивается на тихом австралийском побережье, в небольшом городе под названием Эдем. Именно там после гламурной молодежной вечеринки пропадают сразу несколько девушек. На следующий день одну из них все-таки находят, но она пребывает в глубоком наркотическом бреду и толком ничего не может объяснить. Судьба второй пропавшей до сих пор остается под вопросом. По ходу развития событий становится понятно, что она водила дружбу со странными личностями и даже торговала запрещенными веществами.