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Постер к сериалу Райское местечко
Постер к сериалу Райское местечко
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Оцените
2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Оцените
Киноафиша Сериалы Райское местечко
Райское местечко (2021 - …) Eden
Год выпуска 2021
Страна Австралия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Spectrum Originals
Продолжительность 8 часов 0 минут
О чем сериал

«Райское местечко» — новое драматическое шоу, сюжет которого разворачивается на тихом австралийском побережье, в небольшом городе под названием Эдем. Именно там после гламурной молодежной вечеринки пропадают сразу несколько девушек. На следующий день одну из них все-таки находят, но она пребывает в глубоком наркотическом бреду и толком ничего не может объяснить. Судьба второй пропавшей до сих пор остается под вопросом. По ходу развития событий становится понятно, что она водила дружбу со странными личностями и даже торговала запрещенными веществами.

Райское местечко - трейлер
Райское местечко
трейлер
В ролях Персонажи
Автор идеи
Vanessa Gazy
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Сэмюэл Джонсон Detective Ezra Katz
Рэйчел Блейк
Рэйчел Блейк Katia Van Der Linden
Дастин Клер
Дастин Клер Huckleberry
Коди Ферн
Коди Ферн Andy Dolan
Хантер Пейдж-Лошар
Хантер Пейдж-Лошар Fred
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Райское местечко - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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