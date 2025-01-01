Меню
Фолькер Шлендорф
Награды
Награды и номинации Фолькера Шлёндорфа
О персоне
Фильмография
Награды
Каннский кинофестиваль 1979
Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Каннский кинофестиваль 1966
Премия ФИПРЕССИ
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1969
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1967
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Primetime Emmy Awards 1986
Outstanding Directing in a Miniseries or a Special
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1985
Best Foreign Language Film
Номинант
Best Foreign Language Film
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1996
UNICEF Award
Победитель
Golden Lion
Номинант
Берлинале 2000
Голубой ангел
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 2017
Лучший фильм
Номинант
Берлинале 1990
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 1978
Золотой берлинский медведь
Номинант
Золотой берлинский медведь
Номинант
