Ян Шванкмайер
Награды
Награды и номинации Яна Шванкмайера
Jan Svankmajer
Награды и номинации Яна Шванкмайера
Каннский кинофестиваль 1965
Лучший короткометражный фильм
Победитель
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
Номинант
Каннский кинофестиваль 1989
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
Номинант
Каннский кинофестиваль 1974
Золотая пальмовая ветвь – лучший короткометражный фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2000
Cinema of the Present - Lion of the Year
Номинант
Берлинале 1990
Лучший короткометражный фильм
Победитель
Берлинале 1983
Лучший короткометражный фильм
Победитель
Награда C.I.D.A.L.C. – Почетное упоминание
Победитель
