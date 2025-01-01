Меню
Мэтт Росс
Награды
Награды и номинации Мэтт Росс
Matt Ross
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Мэтт Росс
Каннский кинофестиваль 2016
«Особый взгляд» — режиссерский приз
Победитель
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Сандэнс 2012
Лучшее из следующего!
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
