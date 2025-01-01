Меню
Трейлеры
Марк Райделл
Награды
Mark Rydell
О персоне
Фильмография
Награды
Оскар 1982
Лучшая режиссура
Номинант
Золотой глобус 1982
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1968
Лучший режиссёр
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Made for Television Movie
Номинант
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Made for Television Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Directing for a Miniseries or a Special
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1983
Best Direction
Номинант
