Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Карин Кусама
Награды
Награды и номинации Карин Кусама
Karyn Kusama
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Карин Кусама
Каннский кинофестиваль 2000
Иностранный фильм
Победитель
Премия C.I.C.A.E.
Номинант
Золотая камера
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023
Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Сандэнс 2000
Драматургия
Победитель
Драматичный
Победитель
Кинофестиваль в Торонто 2018
Премия "Платформа"
Номинант
«Челюсти» были хитом, но этот фильм молча переплюнул размах Спилберга: все из-за одного решения режиссера
При просмотре этого хоррора у зрителей сжимается не от страха, а от боли: пожалуй, лучший ужастик 2025 года
Эта серия «Игры престолов» до сих пор считается лучшей битвой в истории телевидения: нет, это не «Долгая Ночь»
«Руководство запрещало снимать»: за что Чурикова оказалась в черных списках «Мосфильма» — режиссеры об актрисе шептались по углам
Сцена в душе из фильма «Психо» стала легендарной: и в самом омерзительном ужастике 2024 года есть такая же — но с точностью до наоборот
«Хорошие художники заимствуют, великие — крадут»: идею новинки MCU «украли» у «Интерстеллара» — Marvel признали лишь после премьеры
«До сих пор преследуют в кошмарах»: в топ-3 самых страшных серий хоррор-сериалов XXI века не нашлось места даже «АИУ»
Снейп с Макгонагалл даже не в топ-3, а Хагрид в лидерах: россияне выбрали лучших учителей «Гарри Поттера» — и с №1 можно спорить долго
На Макиму слюни не пускайте, с Резе прощайтесь сразу: с кем Дэнджи останется в финале «Человека-бензопилы»
Кристофер Нолан назвал лучший фильм с Шоном Коннери — речь не о Джеймсе Бонде
«Рай основан на чудовищной лжи»: ИИ предложил 3 продолжения «Интерстеллара» от Скорсезе, Тарантино и Нолана-младшего — каждое «взрывает» мозг
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667