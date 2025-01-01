Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Сара Майлз
Награды
Награды и номинации Сара Майлз
Sarah Miles
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Сара Майлз
Оскар 1971
Лучшая женская роль
Номинант
Каннский кинофестиваль 1973
Специальная награда
Победитель
Золотой глобус 1977
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1971
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1988
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1971
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1964
Best British Actress
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1963
Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Номинант
Как Саурон прокормил орков: раскрываем состав армейского меню Мордора
5 сериалов, которые невозможно понять без разборов в Сети: закрученный сюжет и двойное дно для любителей поломать голову
В «Троне: Арес» появится лишь один герой из «Наследия»: остальных заменил Джаред Лето
Без Артема Колчина и Саши Белого: на Первом канале вышел новый «Бой с тенью» — вот что творится в сериале
Насилие? Нет, все сложнее: вот почему «Атака титанов» попала под запрет в Китае — и в Южной Корее ее не любят
Арест, пятнадцать лет, вот такой вот «Breaking Bad»: в основу «Во все тяжкие» легли истории реального Гудмана, Уайта и Фринга
«Шеф, все пропало!»: только выросшие на кино СССР вспомнят, чего не хватает на кадрах из 5 фильмов (тест)
«Попала в колхоз, слушаю мужиков»: угадайте отечественные фильмы о войне по отзыву зрителя — без хорошей интуиции 5/5 не выбить
«Не буду тратить время»: Басилашвили нашел веский повод никогда не включать «Мастера и Маргариту» Локшина — и дело не в сериале Бортко
За границей сняли сериал про СССР и убийства: на IMDb ему дали больше 8 баллов — а в России назвали «низкобюджетной серостью»
Ждали «Бесконечную крепость 2» в 2026 году? Забудьте: у авторов «Истребителя демонов» совсем другие планы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667