Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Хитрый койот»
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Лаура Моранте
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Награды и номинации Лаура Моранте
Laura Morante
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Награды и номинации Лаура Моранте
Венецианский кинофестиваль 2006
Best Actress
Победитель
Перед посадкой картошке делаю «талию» по совету китайских агрономов: каждый куст ломится от клубней
Чем крепче мороз, тем жарче в доме: забытая разработка советских физиков экономит до 70% на отоплении
Купил на WB японские салфетки по 16 рублей — в тот же день выбросил все губки для посуды: мусор не прилипает, сохнет за секунды
HBO сели в лужу, а мы с ИИ прочли всего Мартина и придумали истинную концовку «Игру престолов»: Джона жалко
Новое «Твое сердце будет разбито» выйдет уже в 2028-м: в ромкоме экранизируют бестселлер — его читали 500 тысяч россиян
«Любовь и голуби», а также тесты: только фанаты ответят на 5 вопросов о комедии Меньшова
С 3 по 15 сентября — настоящий сериалопад: 8 громких проектов возвращаются с новыми сезонами — от «Джентльменов» до «Вавилон-Берлин»
1 сентября отгремело, эти сериалы тоже «пошли в первый класс»: 5 российских хитов, которым исполнилось 7 лет
Иностранцы пересняли советскую драму с Леоновым — рейтинг на «Кинопоиске» рухнул с 8.3 до 4.8: превратили в пошлую комедию
Эти русские были так хороши, что остались в мире Marvel на десятки лет: и Чёрная Вдова там далеко не самая странная
19 000 000 зрителей уже подсели на свежий сериал от Netflix — «начав, досмотрите каждую серию до конца» (даже если на часах уже 2 часа ночи)
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