«Одни дома»: Рецензия Киноафиши

После смерти жены Роберт с головой ушел в работу. Весь дом наполнился безумными изобретениями, помогающими в любой мелочи. Погрузившись в науку, он абсолютно забыл о своей дочери, которая вынуждена присматривать за отцом, неспособным вспомнить о еде и сне. Это должно измениться после совместной поездки на горнолыжный курорт в канун Рождества. Охранять дом оставляют собаку по кличке Чарли. Но отдохнуть от хозяев ей не удастся, ведь парочка неуклюжих грабителей мечтает разбогатеть в праздники, и пустое жилье, полное чудных изобретений, отлично для этого подходит.

«Одни дома» — это очень странное семейное рождественское кино. Официальный синопсис и трейлер обещают нам схватку глупых грабителей и местных собак, а название вполне логично отсылает к картине «Один дома». Но все это весьма далеко от истины. Первое, что сбивает с толку, это долгое вступление, непривычное для подобных картин. До той самой завязки с парочкой преступников мы доберемся нескоро и очень подробно будем знакомиться с семейными проблемами и второстепенными персонажами. Тут даже есть закадровый голос, объясняющий происходящее, и милые анимированные вставки, еще больше расширяющие сюжет. Затем, довольно неожиданно, все внимание переключится на собак и их борьбу за территорию. Местный вожак держит всю власть в своих лапах и совершенно не рад задиристому новичку, который вовсе не готов сразу соглашаться с местными порядками.

Одни дома

Перед нами оказываются несколько равнозначных историй, очень далеких от той самой обещанной схватки с преступниками. Здесь сложно понять, кто является главным героем и чей сюжет можно назвать ключевым в картине. Все завалено горами экспозиции, в которой ограбление выглядит абсолютно необязательным событием. Ему уделено всего лишь полчаса фильма, которые выглядят неумелой пародией на классическую картину. Дрессированные собаки не очень изобретательно издеваются над очередной парочкой неудачников. Животные просто бегают по дому и нажимают на странные кнопки, запускающие различные хитроумные приспособления. Грабителей мучают током, окатывают водой из унитаза, попадают в глаза перцем, бьют боксерской перчаткой в самые болезненные места и вынуждают поскальзываться на собачьем дерьме.

Хотя сам тон выбран правильно, и не стоит ждать даже намека на серьезность. Все образы выполнены в карикатурном ключе и доведены до абсурда, начиная с дохляка-ученого Роберта и заканчивая главным злодеем в исполнении Дольфа Лундгрена. Последний – одна из самых забавных составляющих фильма. Он выглядит ироничной версией Ивана Драго, которого случайно поместили не в драму о боксе, а в рождественскую комедию. За местной нелепостью притаилась праздничная трогательность и вера в неизбежные чудеса, конечно, если вы вели себя хорошо в этом году. В конце побеждает любовь, и все счастливо собираются у нарядной елки, попивая какао.

Одни дома

Издалека «Одни дома» выглядит обычной комедией про милых собак, которые вынуждены встать на защиту дома. В реальности нас ждет история воссоединения отца и дочери, пытающихся вновь разжечь огонь семейного очага. Помогают им собаки, друзья, новые соседи и даже местный злодей, неосознанно подталкивающий их к сближению. Но даже несмотря на все попытки разнообразить историю и сбить с толку долгим вступлением, это типичная семейная рождественская комедия. Трогательные герои и понятные многим проблемы дополняются милыми животными, сражающимися за территорию. Это неплохое одноразовое кино для семейного похода с маленькими детьми, если не ждать от него слишком многого и перетерпеть парочку сортирных шуток.