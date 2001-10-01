Нью-йоркский гангстер Эдди Колуччи решает захватить грузовик с мексиканским препаратом «виагра», чтобы на вырученные деньги профинансировать свою избирательную кампанию в Сенат.
Но этот товар принадлежит фармацевтическому боссу Лосано, который посылает дядю Эдди — Фрэнка Колуччи — в Аризону, чтобы обезопасить свой бизнес. Но Эдди и Фрэнк с ужасом обнаруживают, что медикаменты украдены Хосе Гарсиа.
В борьбу и погоню за лекарством втягивается шериф Митч Гаретт, который, случайно встретив Кенди, жену Эдди и любовь своей юности, становится заложником оглушительной битвы мафиози за деньги и любовь.
|1 октября 2001
|США