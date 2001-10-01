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Постер фильма Ценный груз
Постер фильма Ценный груз
Рейтинги
4.1 Рейтинг IMDb: 4.1
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2 постера
Киноафиша Фильмы Ценный груз

Ценный груз

The Shipment 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Нью-йоркский гангстер Эдди Колуччи решает захватить грузовик с мексиканским препаратом «виагра», чтобы на вырученные деньги профинансировать свою избирательную кампанию в Сенат.

Но этот товар принадлежит фармацевтическому боссу Лосано, который посылает дядю Эдди — Фрэнка Колуччи — в Аризону, чтобы обезопасить свой бизнес. Но Эдди и Фрэнк с ужасом обнаруживают, что медикаменты украдены Хосе Гарсиа.

В борьбу и погоню за лекарством втягивается шериф Митч Гаретт, который, случайно встретив Кенди, жену Эдди и любовь своей юности, становится заложником оглушительной битвы мафиози за деньги и любовь.

Страна Канада
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2001
Премьера в мире 1 октября 2001
Дата выхода
1 октября 2001 США
MPAA R
Бюджет $5 500 000
Производство Promark Entertainment Group, Videal GmbH, Shipment Films
Другие названия
The Shipment, El cargamento, O Carregamento, Tequila rapido, The Shipment - Heiße Fracht im Viehtransporter, The shipment - Un carico che scotta, Un cargamento potente, Viagratolvajok, Доставката
В ролях
Мэттью Модайн
Мэттью Модайн
Элизабет Беркли
Элизабет Беркли
Николас Туртурро
Николас Туртурро
Роберт Лоджа
Пол Родригес
Гари Чок
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.1
Оцените 15 голосов
4.1 IMDb
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