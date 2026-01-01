Оповещения от Киноафиши
«Спасти бессмертного»
1
О персоне
Фильмография
Марсела Валерштайн
Marcela Walerstein
Марсела Валерштайн
Марсела Валерштайн
Marcela Walerstein
Дата рождения
1 января 1971
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Апуре, Венесуэла
Актерское амплуа
Романтическая актриса, Комедийный актёр, Драматический актёр
Популярные фильмы
5.9
Десять дней без любви
(2001)
Фильмография Марсела Валерштайн
5.9
Десять дней без любви
Cielo abierto, El
мелодрама, комедия, драма
2001, Испания
