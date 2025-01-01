Меню
Джулианна Николсон
Награды
Награды и номинации Джулианны Николсон
Julianne Nicholson
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Джулианны Николсон
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Supporting Actress in a Limited or Anthology Series or Movie
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
