Сенсация
– Сюжет фильма посвящён скандальному интервью принца Эндрю, которое он дал Эмили Мейтлис, ведущей программы Newsnight на BBC. В интервью он рассказал о своих отношениях с американским бизнесменом Джеффри Эпштейном, осуждённом за сексуальные преступления. В результате разразившегося скандала принц Эндрю был отстранён от исполнения обязанностей члена королевской семьи.
Закулисная история женщин, которые вели переговоры с Букингемским дворцом, чтобы добиться «сенсации десятилетия», которая стала публичным катализатором падения принца в телеинтервью, посвящённом отношениям Эндрю с Джеффри Эпштейном и обвинениям Эндрю в сексуальном насилии, которые Эндрю отрицает и в начале 2022 года урегулировал во внесудебном порядке за 12 миллионов фунтов стерлингов. Позже интервью было описано не как автокатастрофа, а как «самолет, врезавшийся в нефтяной танкер, вызвавший цунами, которое спровоцировало ядерный взрыв».
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