Пётр Тодоровский
Награды
Награды и номинации Петра Тодоровского
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Связи
Награды и номинации Петра Тодоровского
Венецианский кинофестиваль 1965
Best First Work
Победитель
Golden Lion
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 1993
Полнометражный фильм
Победитель
Кинофестиваль Кинотавр 1998
Полнометражный фильм
Номинант
Берлинале 1984
Золотой берлинский медведь
Номинант
