Персоны
Грета Скакки
Награды
Награды и номинации Греты Скакки
Greta Scacchi
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Греты Скакки
Золотой глобус 1997
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 1996
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Special
Победитель
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or Movie
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1984
Most Outstanding Newcomer to Film
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
