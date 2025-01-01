Меню
Нэвин Эндрюс
Награды
Награды и номинации Нэвина Эндрюса
Naveen Andrews
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Нэвина Эндрюса
Золотой глобус 2006
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 1997
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
