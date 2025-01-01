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Майк Баттерс
Mike Butters
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Персоны
Майк Баттерс
Майк Баттерс
Mike Butters
Карьера
Актер, Продюсер
Популярные фильмы
7.5
Пила: игра на выживание
(2004)
Фильмография Майк Баттерс
Жанр
Все
Криминал
Триллер
Ужасы
Год
Все
2004
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
7.5
Пила: игра на выживание
Saw
ужасы, триллер, криминал
2004, США
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