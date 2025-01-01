Меню
Персоны
Дэвид Уорнер
Награды
Награды и номинации Дэвида Уорнера
David Warner
О персоне
Фильмография
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Дэвида Уорнера
Primetime Emmy Awards 1981
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or a Special
Победитель
Primetime Emmy Awards 1978
Outstanding Continuing Performance by a Supporting Actor in a Drama Series
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1967
Best British Actor
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
