Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Дэвид Уорнер Награды

Награды и номинации Дэвида Уорнера

David Warner
Награды и номинации Дэвида Уорнера
Primetime Emmy Awards 1981 Primetime Emmy Awards 1981
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or a Special
Победитель
Primetime Emmy Awards 1978 Primetime Emmy Awards 1978
Outstanding Continuing Performance by a Supporting Actor in a Drama Series
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1967 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1967
Best British Actor
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998 Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
 Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Рейтинг от Collider : «Я плюю на ваши могилы» и еще 9 хорроро для тех, у кого крепкие нервы
Каждая жертва подходила под сумасшедший замысел маньяка: но все же зачем убили Трейси в фильме «Семь»?
1 числа выходит комедия, а 2 драма: подборка сериалов октября, которые точно вас зацепят
«Увидимся в Аду, на той стороне»: вернуть Ривза в «Джона Уика 5» можно лишь одним способом — но боевик превратится в мистику
«"Игра престолов", но замки поменьше»: забытое фэнтези 00-х со звездой «Властелина колец» оказалось идеальной заменой хиту НВО
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
Без ядерных взрывов и голой Флоренс Пью: Киллиан Мерфи выбрал лучшую сцену в «Оппенгеймере» — Нолан с ним категорически не согласен
Труп понюхал — и в кусты: финал «Чужой: Земля» — разочарование года. Посмотрел и пожалел, что вообще включил первую серию
Откройте душу матросу в тельняшечке: а потом угадайте 6/6 советских фильмов по хитовой строчке из песни (тест для меломанов)
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше