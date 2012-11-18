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Киноафиша Сериалы Тайна Крикли-холла

Тайна Крикли-холла (2012 - 2012)

The Secret of Crickley Hall 18+
Год выпуска 2012
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал BBC One
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут

О чем сериал

Спустя год после исчезновения сына, Гейб и Ева Калей переезжают с двумя дочерьми в Крикли-холл в попытке убежать от своих воспоминаний. И дать шанс своей семьей начать жизнь заново. Но дверь подвала вдруг начинает открываться сама по себе, невидимые дети плакать по ночам, а разъярённые призраки бродить в камышах. Но когда семья Калей уже приближается к решению съехать, Ева слышит голос своего пропавшего сына. Нащупав связь между событиями 1943 года и настоящим, семья Калей пытается выяснить, что связывает Крикли-холл с их пропавшим сыном. Найдут ли они Кэма прежде, чем Крикли-холл заберёт их дочерей?

В ролях
В ролях
Оливия Кук
Оливия Кук
Мэйси Уильямс
Мэйси Уильямс
Дэвид Уорнер
Дэвид Уорнер
Дуглас Хеншэлл
Дуглас Хеншэлл
Билл Милнер
Билл Милнер
Йен де Кестекер
Йен де Кестекер
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Сезоны
Тайна Крикли-холла - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2012, 3 эпизода
 
Отзывы о сериале
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