Спустя год после исчезновения сына, Гейб и Ева Калей переезжают с двумя дочерьми в Крикли-холл в попытке убежать от своих воспоминаний. И дать шанс своей семьей начать жизнь заново. Но дверь подвала вдруг начинает открываться сама по себе, невидимые дети плакать по ночам, а разъярённые призраки бродить в камышах. Но когда семья Калей уже приближается к решению съехать, Ева слышит голос своего пропавшего сына. Нащупав связь между событиями 1943 года и настоящим, семья Калей пытается выяснить, что связывает Крикли-холл с их пропавшим сыном. Найдут ли они Кэма прежде, чем Крикли-холл заберёт их дочерей?