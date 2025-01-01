Меню
Персоны
Дженни МакКарти
Награды
Награды и номинации Дженни МакКарти
Jenny McCarthy
О персоне
Фильмография
Награды
Связи
Награды и номинации Дженни МакКарти
Золотая малина 2006
Худшая женская роль
Победитель
Худший сценарий
Победитель
Худшая экранная пара
Номинант
Золотая малина 2009
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Золотая малина 2007
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 1999
Худшая женская роль второго плана
Номинант
