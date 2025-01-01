Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Аманда Пламмер
Награды
Награды и номинации Аманда Пламмер
Amanda Plummer
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Аманда Пламмер
Золотой глобус 1993
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1996
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Special
Победитель
Primetime Emmy Awards 1989
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1992
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
«Все 200 серий я осилил за месяц»: зрители сравнили «Невский» с советским сериалом «Следствие ведут ЗнаТоКи» и выбрали лидера
Жестокость или все-таки милосердие: почему мать бросила Геральта и обрекла его на судьбу ведьмака
Драмы больше нет. И интриги тоже: известна дата выхода аниме, обогнавшего «Атаку титанов» и «Ван-Пис» — «Магическая битва» возвращается с 3 сезоном
Бетон, бригада и немного ностальгии: сможете угадать 5 фильмов СССР по кадрам со строителями? (тест)
«Будет только мешать»: фанаты «Гарри Поттера» ополчились против нового героя в перезапуске — HBO пришлось вмешаться
«Самый масштабный фильм следующего года и, возможно, даже следующих 10 лет»: кадры из новых «Мстителей» покажут уже в декабре, и мы знаем дату
«Зима была холодной»: в «Острых козырьках» эта фраза – предвестник беды, но не каждый понял, что она значит
Вильнев актеров не жалеет: съемки «Дюны 3» довели Паттинсона до изнеможения — звезде «Сумерек» досталась сложная роль
«Ну так и женись, хороняка!»: тест осилят те, кто внимательно смотрел «Ивана Васильевича» – что значат 5 странных фраз из фильма?
Ждали с 2020 года: многострадальный научно-фантастический фильм от Тайки Вайтити с «Уэнсдей» готов – снят по хитовой книге
«Восхитительный» стал «омерзительным»: кем был Саурон до событий «Братства кольца» и почему Толкин называл его «чистым злом»?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667