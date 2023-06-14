Хизер Грэм соблазняет и устрашает в тизере фильма ужасов «Подходящая плоть»

В сети появился дебютный тизер кровавого психологического слэшера Suitable Flesh («Подходящая плоть»), являющегося вольной экранизацией рассказа Говарда Филлипса Лавкрафта «Тварь на пороге». Главные роли в картине сыграли Хизер Грэм («Ночи в стиле буги»), Джуда Льюис («Няня») и Барбара Крэмптон («Реаниматор»).

В центре сюжета — некогда уважаемая психотерапевт, которая становится одержима своим пациентом с раздвоением личности. После убийства молодого подопечного ее жизнь превращается в настоящий кошмар наяву, однако виной всему — древнее сверхъестественное зло. Единственный способ остановить череду жутких событий — это снять проклятие.

Режиссером картины выступил Джо Линч («Эксперимент «Офис» 2», «В упор»). Сценарий написал Деннис Паоли («Мастера ужасов», «Дагон»). В остальной актерский состав вошли Брюс Дэвисон, Джонатон Шек, Джованни Крус, Дж.Д. Эвермор, Крис МакКенна и Бретт Ньютон.

Мировая премьера фильма с успехом прошла несколько дней назад в рамках кинофестиваля «Трайбека». При девяти обзорах критический рейтинг одобрения на Rotten Tomatoes сейчас составляет 100%. Дата широкого релиза пока не оглашена, но премьера точно состоится до конца этого года на видеосервисе Shudder.