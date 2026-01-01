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Награды и номинации Брюс Дэвисон

Bruce Davison
Награды и номинации Брюс Дэвисон
Оскар 1991 Оскар 1991
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1994 Золотой глобус 1994
Special Award
Победитель
Special Award
Победитель
Золотой глобус 1991 Золотой глобус 1991
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Победитель
Primetime Emmy Awards 1998 Primetime Emmy Awards 1998
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1993 Венецианский кинофестиваль 1993
Special Volpi Cup
Победитель
Special Volpi Cup
Победитель
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